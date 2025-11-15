高崎市にある上野三碑や文化財を題材にした「かるた大会」が開かれ、参加者は真剣な面持ちで勝負を楽しみました。 ２０１７年、ユネスコ「世界の記憶」に上野三碑が登録されたことを記念して、５年前に作られた「上野三碑かるた」。札は４４枚で市役所の職員が絵札を、高崎経済大学付属高校の生徒が読み札を書き上げました。 大会は、上野三碑や文化財への理解を深めてもらおうと高崎市が毎年企画していて、４回目のことしは、４