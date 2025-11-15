福岡東署は15日、福岡市東区箱崎で同日午前11時50分ごろ、下校中の小学生女児が見知らぬ男から「きみ何歳」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20〜30代、黒髪、暗めの色の長袖上衣、長ズボン着用。