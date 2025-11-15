◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第1戦日本―韓国（2025年11月15日東京D）野球日本代表「侍ジャパン」の強化試合、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」韓国戦が15日に行われた。来春WBCではライバルとなる韓国が相手で、ファンも一挙手一投足に注目する中、韓国のある元選手もネットで話題に上がった。オリックス、ソフトバンクにも在籍した李大浩（イ・デホ）氏で、NPBの4年間で98本塁打、348打点を挙げた長距離