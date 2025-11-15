今月11日に一般男性との結婚を発表した、3人組テクノポップユニット「Perfume」のあ〜ちゃんが、婚姻届の書面を自身のインスタグラムで公開しました。 【写真を見る】【 Perfume 】あ〜ちゃん「証人は、2人が」婚姻届の書面公開かしゆか＆のっちが証人にあ〜ちゃんは、Perfumeのかしゆかさん・のっちさんとの、3人での写真をインスタグラムに投稿。持っているのは婚姻届で、「妻になる人」の欄に「西脇 綾香」、証人の署名