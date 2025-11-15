林総務相は１５日、長野県を訪れ、地域おこし協力隊による地域活性化の取り組みなどを視察した。地方視察は就任後初で、同県上田市では協力隊による棚田の保全活動について話を聞いた。同県は協力隊の人数が全国２位の５４５人で、任期後の定住率も高い。林氏は、佐久市では地元の酒蔵を見学した。視察後、記者団に対して「現場を訪れて声を直接聞き、それを基に施策を進めることが重要だ」と語った。林氏は１０月の自民党