15日、新潟市西区の雪梁舎美術館で始まった工芸作品の展示会。工芸の発展や若手工芸作家の育成を願い毎年開催されています。会場には県内在住の作家や全国の若手作家の作品87点が展示され、15日に行われた若手作家作品の授賞式では石川出身の作家が、大賞を受賞しました。展示会は、来月24日まで開かれています。