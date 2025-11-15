遺品整理を家族の代表が進めることは珍しくない。しかし、「よかれと思って片づけた結果」が、家族の間に深い溝を残すこともある。今回は例として、父の愛用カメラをめぐって生じた兄弟間のすれ違いを通じて、整理に先立つ「確認」の重要性を考えたい。思い出の品が「資産」に変わった瞬間父が亡くなったあと、実家の片づけを中心的に進めたのは長男だった。母はすでに他界しており、父が一人で暮らしていた家には、長年の生活の跡