全国高校サッカー選手権大会大阪予選で優勝し、その後、部員数人が飲酒行為などで停学とクラブ活動の無期限停止処分になっていた興国高（大阪市）サッカー部が１５日、予定通り選手権に出場すると発表した。１日の大阪予選決勝でＰＫ戦までもつれた履正社との激闘を制し、６年ぶり２度目となる選手権出場を決めていた。しかし翌２日、大阪府内の飲食店で複数の部員が飲酒を行ったという。酒に酔った生徒らの姿が目撃され、３日