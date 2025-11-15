◆アジア・ウィンター・ベースボール・リーグ台湾山林―ＮＰＢ選抜（１５日・澄清湖棒球場）台湾で行われるアジアウィンターリーグが開幕を迎え、巨人の育成・宇都宮葵星（きさら）内野手が「ＮＰＢ選抜」の「９番・三塁」でスタメン出場する。日本時間午後７時５分に試合開始予定。巨人からは宇都宮の他にいずれも育成の吉村優聖歩投手、坂本達也捕手、相沢白虎内野手を派遣。監督として金城龍彦２軍オフェンスコーチ、バッ