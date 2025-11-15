シンガー・ソングライター岡本真夜（51）が15日放送のニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サンデー」に出演。昨年12月に54歳の若さで亡くなった女優・中山美穂さんとの思い出を語った。中山さんへ楽曲「未来へのプレゼント」（96年）を提供するなど、親交が深かった岡本。「プライベートでお会いしたり、ご飯行ったりさせてもらってました」と明かした。徳光和夫から「美穂ちゃんは表面は華やかだけど、大変おとなしい静