子どもたちが自動車整備士の仕事を体験するイベントが大分市で行われました。 子どもたちに自動車整備の楽しさを知ってもらおうと大分昴自動車工科専門学校とHondaCars大分中央が開催しました。 １５日は3歳から小学6年生までのおよそ30人が参加。 工具の使い方を教わりながらタイヤの交換に挑戦するなど、子どもたちは真剣な表情で自動車の仕組みなどを学んでいました。