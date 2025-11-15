「オートレースメモリアル・Ｇ２」（１５日、川口）開催４日目の準決勝１２Ｒで地元の佐藤励（川口）がまさかのフライング。３位通過の祐定響（２４）＝飯塚・３６期＝が繰り上がりで２０２３年２月１９日以来、デビュー２年９カ月でグレードレース初の優勝戦進出を果たした。「素直にうれしいです」と喜びを爆発させた。仕上がりに関しても文句なし。「すごく良かった。フレームの締め直しとバック（フレーム）修正で良くな