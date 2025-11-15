自民党の小林政調会長が秋田県を訪問し、クマ被害の現場を視察しました。自民党・小林政調会長：市街地にこういうもの（箱わな）を置かなきゃいけないくらいちょっと大変なことになってる。小林政調会長は全国の生の声を聞く「移動政調会」の第1弾として秋田県を訪れ、クマ被害の現場関係者と意見交換を行いました。また、小林氏は「子どもたちが安心して学べず、遊べないという制約を一日も早く取り除きたい。自治体と連携し資金