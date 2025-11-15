（台中中央社）外交部（外務省）の葛葆萱（かつほせん）常務次長は15日、中部・台中市で開かれた台日関係をテーマにしたシンポジウムに出席し、日本との関係について、国際機関に関する課題での協力を推進し、多様なプラットフォームを通じた交流を続け、関係者の相互訪問により力を入れたいとの期待を示した。シンポジウムは中華民国当代日本研究学会や台中市の東海大学政治学科などが主催した。葛次長は頼清徳（らいせいとく）政