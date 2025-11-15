10月30日、テレビ朝日系で50年にわたって続いてきた「スーパー戦隊シリーズ」が終了すると報じられた。背景には視聴者である子どもの数が減っている状況や、衣装や演出にかかる制作費の高騰などがあげられている。一方、収益性とは別に特撮系の番組の、撮影現場の過酷さを指摘する声も出ている。X上では、《特撮は予算も労働環境も鬼過酷だからいつかこうなると思ってた》《スタッフの方々もほんと大変なんだよねぇ、それを50