中国外交部と在日中国大使館・総領事館は中国国民に対し、「当面の日本への渡航を控えるように」と注意を呼びかけました。今年に入ってから、日本の治安は不安定であり、中国人を狙った犯罪が相次いで発生しています。日本滞在中の中国人が襲撃される事件も多発しており、一部の事件は未解決のままで、中国人の日本での安全環境は悪化し続けています。さらに、日本の指導者による台湾問題に関連する露骨な挑発的発言の影響で、中日