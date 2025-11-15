長崎市神ノ島町に営業所を置くクラフティア(旧九電工)が15日、地域住民への感謝を込めてイベントを行いました。 長崎市神ノ島町で始まった「かみのしマルシェ」。 イベントは今年10月に “九電工” から社名を変更した「クラフティア」の長崎営業所が、地域への感謝祭という形で企画しました。 営業所の神ノ島移転以来 5回目の開催で、会場では高所作業車の乗車体験のほか、変面ショーやミニライブなどが行われ