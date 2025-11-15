女優の吉岡里帆（32）が15日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）にゲスト出演。好きな漫画について熱弁を振るう場面があった。吉岡は現在放送中の土ドラ「ひらやすみ」（月〜木曜後10・45）に出演中。同作は眞造圭伍さんによる人気漫画のドラマ化。浅野里香アナウンサーが「吉岡さん、元々眞造さんの大ファンでいらっしゃったそうですよね？」と質問した。すると、吉岡は「そうなんですよ。実は、私、漫画が大好きなんですけ