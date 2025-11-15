音楽クリエイターのヒャダインが１５日放送「サバンナ高橋の、サウナの神様」（ＴＯＫＹＯＭＸ）に出演した。高橋から「基本的にはあんまり怒らない方ですか？」と問われるとヒャダインは「怒るという感情があまりないんですよ」と語った。しかし唯一、「後ろからクラクションを鳴らされ時に激怒します」と告白。理由を問われると「なんかカチンとくるんですよね」と特別な理由はないようだ。先日、時間帯によって右折専用