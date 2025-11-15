■東京2025デフリンピック 開会式（15日、東京体育館）日本で初めての開催となる「東京2025デフリンピック」の開会式が15日、行われた。“デフ＝Deaf=聞こえない・聞こえにくい”。聴覚障害者のアスリートのための国際スポーツ大会「デフリンピック」。日本選手団は総勢 268 人。26日まで21競技が東京、静岡、福島の会場で行われ、全ての競技に日本人選手が出場する。この日の夕方から東京体育館で始まった開会式。80をこえる国と