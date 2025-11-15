大相撲九州場所７日目（１５日、福岡国際センター）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が幕内宇良（木瀬）を下し、無傷の７連勝。幕内唯一の全勝をキープした。低い攻めでくる宇良をいなし、上手ひねりで退けた。ＡＢＥＭＡ大相撲中継で解説を務めた元横綱若乃花の花田虎上氏（５４）は「横綱の懐が深いから（宇良は）もっと速く攻めていかないといけない。（大の里は）懐が深いのに運動神経が良くて、後ろに下がるのが速い」と、