立ち技格闘技イベント「Ｋ−１ＷＯＲＬＤＭＡＸ」（１５日、国立代々木競技場第一体育館）で、元Ｋ―１スーパーフェザー級王者のレオナ・ペタス（３３）が横山朋哉（２５）に３ラウンド（Ｒ）判定０―３で完敗した。１Ｒから２人はともに積極的に攻撃をくりだし、パンチを交錯させる。２Ｒも両者引かずに打ち合ったが、残り約３０秒で左のパンチを顔面に受けたレオナは尻もちをつき、最初のダウンを奪われた。最終３Ｒ、逆