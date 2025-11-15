◇第56回明治神宮野球大会 大学の部(14〜19日、神宮球場)明治神宮大会は15日、大学の部の2試合が行われました。第1試合は神奈川大(関東五連盟第二代表)が、東亜大(中国・四国三連盟)に10-1で7回コールド勝ちしました。4年ぶり9回目の出場となった神奈川大は、同点の4回表にヒット5本を集めて4点を勝ち越し。続く5回にも4点を加え東亜大を突き放し、計15安打10得点で初戦を突破しています。第2試合は名城大(北陸・東海三連盟)が、初