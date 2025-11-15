宮城・仙台市の住宅近くで15日朝、体長1メートルほどのクマ1頭がわなにかかっているのが見つかり、約7時間後に駆除されました。仙台市青葉区の住宅近くの柿の木の上で、身をよじるように暴れるのは体長1メートルほどの親グマです。すぐ近くでは、別の木に登っている子グマ1頭も確認されました。クマが見つかってから約6時間半後の午後0時50分ごろ、親グマと子グマに麻酔銃を撃ち、眠らせ、その後まもなく2頭を駆除しました。けがを