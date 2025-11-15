【モデルプレス＝2025/11/15】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が11月14日、自身のInstagramを更新。初めて撮影したマタニティフォトを公開し、反響が寄せられている。【写真】スピワ井戸田の33歳妻「愛が溢れている」初マタニティフォトで夫婦2ショット◆蜂谷晏海、初めてのマタニティフォト＆幸せあふれる夫婦ショット披露第2子妊娠中の蜂谷は「初めてのマタニティフォトを撮ってみました」と綴り、