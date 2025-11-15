「神様に呼ばれないとたどりつけない神社」をご存じでしょうか？行くべきときは神様に呼ばれ、行くべきでないときは呼ばれていないため、悪天候による土砂崩れで道がはばまれていたり、急に予定が入ったり、体調が悪くなったり、カーナビがバグったり……。行きたいけど行けない状況になる、といわれている神社で、とにかく険しい道をたどった先にあるのです。「神様に呼ばれないとたどりつけない神社」は全国に存在し、そのなか