毎日PCを持ち歩く人にとって、バッグ選びは結構重要。バッグの中でPCが動いたり、雨に濡れたり、収納が足りなかったり……なんて問題が。そんな悩みを解決できそうなアイテムが、【ワークマン】で販売中。PCポケット仕様や撥水加工付きなど、機能性の高そうな「優秀リュック」をピックアップしました。 お値段以上の機能性を完備したシンプルリュック 【ワークマン】「撥水スリムデイバッグ」\1,900（税込）