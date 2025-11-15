李大浩氏＆呉昇桓氏がグラウンドに野球日本代表「侍ジャパン」は15日、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」を戦う。試合前のグラウンドには日韓の野球界で活躍した元選手が姿を現わした。多くのメディア・関係者が来場している中、東京ドームのグラウンドに韓国の大物がいた。ソフトバンクやオリックス、マリナーズなどで活躍した李大浩氏だ。大きな体で日米韓通算486発を放った。さらに「石直球」