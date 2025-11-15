◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５日・東京ドーム）先発のマウンドに上がったオリックス・曽谷龍平投手が初回をわずか１２球で３者凡退に抑えた。韓国の上位打線を遊ゴロ、中飛、空振り三振に抑えた。最速は１５１キロを計測した。今季８勝を挙げた左腕が初登板となった東京ドームで堂々の立ち上がりを見せた。