中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月15日】中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華（ちん・ひんか）報道官は15日、米国防総省が台湾地区への約3億3千万ドル（1ドル＝約155円）の武器売却を発表し、民進党当局がすぐさま謝意を表明したとの指摘に対し、米国の台湾地区への武器売却に断固反対すると強調した。陳氏は次のように述べた。米国の台湾地区への武器売却に対し、中国は一貫して断