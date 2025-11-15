【新華社ウルムチ11月15日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州新源（キュネス）県では立冬を過ぎ、県内を流れる鞏乃斯（キュネス）川の流域が冬ならではの趣に満ちている。朝もやが淡いベールのように川辺を漂い、静かな銀色の竜のように見える川が、初雪に覆われた木々と映え合って美しい景色をなしている。両岸の集落や家々が雲海の中に見え隠れし、まるで水墨画の絵巻のように美しい。（記者/関俏俏）