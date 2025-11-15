【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１４日、英公共放送ＢＢＣが昨年の米大統領選直前の特集番組でトランプ氏の演説を意図的に編集したとされる問題を巡り、近く最大５０億ドル（約７７００億円）の損害賠償を求めて提訴する意向を明らかにした。トランプ氏は大統領専用機内で記者団に、「１０億〜５０億ドルを請求するつもりだ。彼らは不正を認めたのだから、私はそうしなければならない」と語った。この問題につ