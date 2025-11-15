一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が15日、インスタグラムを更新。胸元を大胆に露出したチューブトップのワンピースでギターを鳴らす動画を公開した。「スタジオにギターがいっぱいあったから、遊んでみた笑笑持ち方すら分からなかったけど、気分はあいみょんでした」と書き出し、ギターを鳴らす動画をアップ。胸元を大胆に開いたワンピース姿で、あいみょんの代表曲「マ