がんを経験し治療後経過観察を続けているがんサバイバーの女性がいます。 彼女は、自身の闘病経験や治療後の生活を伝える動画を動画共有サイト「YouTube（ユーチューブ）」で発信し続けています。彼女が動画配信を通して伝えたい思いを取材しました。 ◆”がんサバイバー”としてイベントに参加 新潟で毎年開かれているがん経験者やその家族を支援するイベント「リレーフォーライフジャ