º£µ¨¤Î¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ç¤ÏPSV¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë¼¡¤°¥ê¡¼¥°3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ò²¼¤¹¤Ê¤É¡¢¹¥Ä´¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊAZ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢19ºÐ¤ÎMF¥­¡¼¥¹¡¦¥¹¥ß¥Ã¥È¤À¡£AZ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°ÀïÁ´12»î¹çÃæ11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØSky Sports¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À®