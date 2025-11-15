昨季はシーズンを通して52試合に出場して34ゴール23アシストを記録したリヴァプールのモハメド・サラー。この活躍もあり、クラブとの契約を2027年まで延長している。しかし、今季は昨季から一転して不調のシーズンに。公式戦16試合に出場して5ゴール3アシスト、プレミアでは未だ4ゴールとなっており、得点ランキングではマンチェスター・シティのアーリング・ハーランド(14ゴール)に大きな差をつけられている。直近のシティとの大