プロのジャズアーティストのライブが楽しめる野外イベントが15日、愛知県長久手市の愛・地球博記念公園で開かれました。2回目となる今年は、サクソフォン奏者・横原由梨子さんが率いるジャズトリオや女性デュオの花＊花などが出演し、集まったおよそ4000人の観客は、芝生の上でリラックスして演奏を楽しんでいました。