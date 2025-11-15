兵庫県新温泉町の浜坂漁港では、ズワイガニを満喫できる、恒例の「カニ祭り」が行われました。新温泉町の浜坂漁港は全国でも有数のズワイガニの水揚げ量を誇り毎年、この時期に「カニ祭り」が行われています。会場では、無料でカニ汁が振る舞われたほか、メスのズワイガニを大きな釜で豪快に茹で上げる、「茹でガニ」や観光協会公認の「かにソムリエ」がその場で新鮮なカニをさばいた刺身なども販売され、観光客らは新鮮な海の味覚