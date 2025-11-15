◇バドミントン 熊本マスターズジャパン2025 (11日〜16日、熊本県立総合体育館)バドミントンの熊本マスターズの大会5日目が15日に開催。各種目の準決勝が行われ、日本人選手が続々と登場しました。女子シングルスは奥原希望選手がタイのラチャノック・インタノン選手と対戦。第1ゲームは18-21で落とし、第2ゲームで21-10で奪い返しますが、第3ゲームは14-21で1時間を超える熱戦を落としました。男子シングルスは西本拳太選手がイン