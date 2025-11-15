日本維新の会・前原誠司前共同代表が１５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、阪神選手のトレード移籍を惜しんだ。阪神ファンで知られる前原氏は、阪神・島本浩也投手と日本ハム・伏見寅威捕手の交換トレードが成立したことに触れ「一昨年のセリーグ優勝、日本一の立役者の１人。甲子園球場でピッチングを見た時、小気味良さを感じる球のキレに感動しました」と島本についての思いを投稿。続けて「福知山成美から阪神タ