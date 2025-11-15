中京大中京戦の2回、右中間に本塁打を放つ神戸国際大付・石原＝神宮明治神宮野球大会第2日は15日、神宮球場で行われ、高校の部の準々決勝は神戸国際大付（近畿）と花巻東（東北）が勝ち、4強入りした。神戸国際大付は中京大中京（東海）に7―0の七回コールドゲームで快勝した。花巻東は崇徳（中国）に3―1で競り勝った。大学の部の準々決勝では、名城大（愛知・東海・北陸）が延長十回タイブレークの末、3―2で杏林大（関東1