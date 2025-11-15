「明治神宮野球大会・大学の部・１回戦、神奈川大１０−１東亜大」（１５日、神宮球場）神奈川大が１５安打１０得点で７回コールド勝利。プロ注目の大型サブマリン・松平快聖投手（３年・市原中央）が神宮球場初登板で４回２安打１失点（自責０）と粘投した。初回先頭に１３球粘られて四球を献上。味方失策も絡み先制を許したが、「ウチの打線だったらすぐ返してくれるだろうと割り切った」と追加点は許さず。５四死球を反省