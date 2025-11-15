「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ー韓国」（１５日、東京ドーム）試合開始を前に今季限りで現役を引退した元中日・中田翔氏（３６）が始球式を務めた。中田氏は侍ジャパンの一員として１３、１７年ＷＢＣ、１５年プレミア１２に出場。日の丸柄のグラブに、背番号「６」が入った代表のユニホームを着て登場すると、超満員のスタンドからは大きな歓声が送られた。現役時代の登場曲、ビーグルクルーの「ＭｙＨ