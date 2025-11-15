11月15日、東京競馬場で行われた第6Rで、マスターソアラに騎乗し1着となった横山武史騎手は、5年連続5回目となるJRA年間100勝を達成した。【新馬/東京6R】シスキン産駒 マスターソアラがデビューV…上がり32.8の末脚が炸裂「まずはほっとしています」横山武史騎手コメント「今年も引き続き（年間100勝を）達成したいと思っていましたし、達成しなければいけない馬に乗せていただいているので、まずはほっとしています。まだまだ