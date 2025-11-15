メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の市街地では紅葉が見ごろを迎えています。 城山公園では、モミジやイチョウが赤や黄色に色付き、美しい風景を見せています。 観光施設・飛騨の里では、合掌家屋を彩る紅葉を訪れた人たちは楽しんでいました。 飛騨地方では来週、雪の予報が出ていることから、この週末が一番の見ごろになりそうだということです。