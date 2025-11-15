【モデルプレス＝2025/11/15】「ミスキャンパス関西学院2025」エントリーNo.4佐藤彩乃（さとう・あやの）さんのインタビュー。【写真】今年も美男美女揃い「ミス・ミスターキャンパス関西学院」ファイナリスト10人◆佐藤彩乃（さとう・あやの）さんプロフィール学部／学年：経済学部／3年出身地：大阪府誕生日：1月25日趣味：旅行（夢はバックパッカーで世界一周）・ゴルフ・美味しいもの食べること！特技：日本拳法・トランポリン