メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県蒲郡市出身の、アメリカ・メジャーリーグ「ニューヨーク・メッツ」の千賀滉大投手による野球教室が開催されました。 蒲郡市内の軟式野球チームに所属する8チーム、6年生57人が参加しました。 千賀投手は、キャッチボールをする様子を見ながら、ボールの握り方や投げる時に怪我をしない体の動かし方などをアドバイスしました。 参