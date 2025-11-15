1774年の創業以来、「人の体の自然な動きを支える靴づくり」を追求してきたビルケンシュトック。そんなブランドから、この冬も心ときめく新作ブーツが登場します。伝統のクラフツマンシップと現代的デザインが融合し、上質な履き心地と機能性を兼ね備えたラインナップ♡寒い季節の足元を快適に、そしてスタイリッシュに導く珠玉のコレクションをご紹介します。 伝統と革新が息づく「BIRMINGHAM MOC」ブーツ