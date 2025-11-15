ボリビア戦に向け、調整する遠藤（左から2人目）ら日本代表＝千葉市内サッカー日本代表は15日、2―0で快勝したガーナ戦が行われた愛知県豊田市から千葉市内に移動し、ボリビア戦（18日・国立競技場）に向けた練習を開始した。ガーナ戦に先発した南野（モナコ）堂安（アイントラハト・フランクフルト）らは室内で調整した。遠藤（リバプール）らがピッチで体を動かし、別メニューが続いていた鎌田（クリスタルパレス）も合流した