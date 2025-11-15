上演に向けて最終調整する脚本・演出の胡桃沢伸さん（右）と主演を務める俳優の川口龍さん＝15日午後、長野県阿智村の満蒙開拓平和記念館精神科医で劇作家の胡桃沢伸さん（59）が脚本と演出を務める一人芝居「鴨居に朝を刻む」が15日、初めて長野県阿智村の満蒙開拓平和記念館で上演された。戦時中、同県河野村（現豊丘村）の村長として、国策の「満蒙開拓団」を送り出した祖父盛さんの日記をひもとき題材とした。盛さんは35歳